В Германии снова заявили о необходимости проекта «Северный поток – 2»

В ЕС продолжаются споры, связанные с российским газовым проектом. Так, «Северный поток – 2» нужен Европе и Германии, и по этой причине у Евросоюза не получится его остановить. С таким заявлением, как передает РИА Новости, в разговоре с Deutschlandfunk выступил бывший министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла. Он подчеркнул, что в будущем Европе будут необходимы большие объемы газа, и в этом плане СП2 является самым экологическим и выгодным способом поставок голубого топлива. Особенно, если в планах страны – отказ от угля.