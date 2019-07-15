Порошенко считает, что задержанных в Керченском проливе украинских моряков скоро освободят

На Украине продолжаются рассуждения о судьбе арестованных в России моряков. Так, бывший украинский глава Петр Порошенко уверен, что их скоро освободят. Как передает РИА Новости со ссылкой на ICTV, Порошенко, ссылающийся на свои источники, завиляет, что это произойдет до того, как состоятся внеочередные парламентские выборы, запланированные на 21 июля.

«У меня есть информация, что на 90% наши моряки будут освобождены до дня выборов», - выразил уверенность Порошенко.

До этого, как информировал адвокат Николай Полозов, завершено следствие по делу украинских моряков. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России в составе орггруппы. Ранее инцидент в Керченском проливе стал большим поводом для обсуждения на всех уровнях, мнения о судьбе моряков разделились: одним считают, что их надо отпустить, другие убеждены, что нарушители границы обязаны отвечать по закону.