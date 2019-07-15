Ученые предлагают употреблять в пищу насекомых

Исследователи предлагают людям начать употреблять в пищу насекомых. Как пишет Frontiers in Nutrition, кузнечики, шелкопряды и муравьи обладают большим количеством антиоксидантов, минералов и прочих полезных составов. Эти вещества делают насекомых питательными, что может стать полезной заменой для мяса. По словам итальянского ученого Мауро Серафини, насекомые отличаются по определенному набору антиоксидантов. Например, в тарантулах и скорпионах отсутствуют вещества, подавляющие опасные реакции в клетках человека.