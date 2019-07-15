Сокращение всего 300 калорий в день может иметь большое значение для здоровья

Согласно новому исследованию американских ученых, сокращение всего 300 калорий в день - это все, что нужно для снижения риска диабета и сердечных заболеваний.

В ходе исследования чуть более 200 взрослых в возрасте до 50 лет со здоровым весом или несколькими лишними килограммами снизили потребление калорий на 25% в течение двух лет. В среднем, снижение составляло порядка 300 калорий в день. В результате, участникам удалось снизить вес, в среднем, на 10%.

Что же принесла эта скромная потеря веса? Существенные улучшения были замечены в уровне холестерина, кровяного давления, сахара в крови и других маркеров риска метаболических заболеваний. У добровольцев также был более низкий уровень биомаркера хронического воспаления, которое связано с сердечными заболеваниями, раком и умственным расстройством.

«Есть что-то в ограничении калорий, какой-то механизм, который мы еще не понимаем, который приводит к этим улучшениям», - сказал автор исследования доктор Уильям Краус, кардиолог и профессор медицины в Медицинском факультете Университета Дьюка в Дареме, Северная Каролина. «Мы продолжим исследовать, каким может быть этот метаболический сигнал или волшебная молекула».

Результаты показывают, что даже небольшое снижение веса может уменьшить бремя диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.