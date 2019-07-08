В Германии признали необходимость проекта «Северный поток — 2»

В Европе продолжаются споры о газовом пользовании и роли одного из самых крупных газовых проектов. В Германии признали, что «Северный поток – 2» необходим стране. Как пишет Газета.ру, соответствующую точку зрения озвучил министр экономики Германии Петер Альтмайер в разговоре с изданием Bild. По его словам, ФРГ действительно нуждается в этом проекте. При этом, как отметил министр, СП2 не сделает Германию зависимой от России, но принесет стране хорошую выгоду в экономическом плане. Также, как заявил Альтмайер, в ближайшие несколько лет потребность Германии в газе значительно возрастет. То есть, появление этого проекта вполне обосновано.

Напомним также, что против этого проекта выступает Украина и США, которые активно продвигают свой проект по СПГ.