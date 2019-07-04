Адвокат Вышинского сравнил украинских прокуроров со школьниками

Адвокат Кирилла Вышинского Игорь Мокин поделился своими впечатлениями от инцидента, в ходе которого прокуроры заявили, что не готовы к заседанию. По его словам, в этой ситуации они напоминают нерадивых школьников. Защитник убежден, что главная цель, которую преследуют прокуроры – это держать как можно дольше под стражей руководителя портала РИА Новости Украина.

Напомним, что ранее киевский Подольский районный суд объявил о перерыве по делу Вышинского до 15 июля. Причиной называлась неготовность прокуроров к заседанию. При этом ранее сторона обвинения сменила своих представителей, которые якобы «не успели ознакомиться с делом».