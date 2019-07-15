Сечин просит льготы на развитие Арктики

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил предложения по развитию Арктического региона. Так, согласно данному документу, российские нефтяники готовы вложить в развитие Арктики порядка 5-8,5 трлн рублей. Однако, для реализации этой инициативы компании просят предоставить им льготы, общая сумма которых составляет около 2,6 трлн рублей.

Известно, что в вышеназванном письме речь идет о проекте федерального закона о развитии Арктики, автором которого выступило Минвостокразвития. Сечин предлагает президенту поддержать новый законопроект, предусматривающих особый налоговый режим для инвесторов.

Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, российский лидер рассмотрел письмо главы "Роснефти". Владимир Путин дал поручение премьер-министру России Дмитрию Медведеву проработать предложение нефтяников и доложить о результатах, пишет газета Ведомости.