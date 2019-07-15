Бахрейн планирует инвестировать в Крым €500 млн

Представитель компании Бахрейна в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина сообщил, что одна из инвестиционных компаний страны планирует вложить в развитие Крымского полуострова порядка €500 млн. Данные инвестиции будут сделаны в рамках подписанного между Россией и Бахрейном меморандума о сотрудничестве. Так, инвестиции будут вложены в развитие инфраструктуры Крыма, включая строительство дорог и железнодорожных сооружений. В общественной организации "Деловая Россия" подтвердили данную информацию, пишет газета Известия.