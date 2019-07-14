Замороженная во времени: в Бразилии обнаружена самая старая лилия в мире, выросшая 115 млн лет назад

Ископаемый цветок рос на берегах пресноводного озера Крато. На фото современная лилия

Международная группа ученых обнаружила в Бразилии камень, который, по их словам, является самой старой полностью сохранившейся лилией в мире, поскольку она выросла около 115 миллионов лет назад.

Подробное описание ископаемого растения опубликовано в онлайн-издании Nature Plants.

Высота древней лилии составляет 40 см. Для того чтобы детально изучить обнаруженную окаменелость специалисты использовали компьютерную томографию. По словам ученых, растение очень хорошо сохранилось и даже содержит корни и отдельные клетки.

Окаменелость древней лилии очень хорошо сохранилась

Исследователи выяснили, что этот цветок является одним из старейших известных однодольных растений и относится к той же группе, что и современные лилии и орхидеи.

Цветовой код компьютерной томографии показывает детали растения: главная ось (бирюзовый), листья (темно-зеленый), пестики (светло-зеленый), лепестки (оранжевый).

Ископаемая лилия выросла в районе, близком к современному городу Крато в Бразилии, и поэтому древний цветок получил название Cratolirion bognerianum.

Ботаник Clement Coiffard, который открыл древнее растение, сообщил о том, что окаменелый материал был получен из известняка Crato plattenkalk. По словам ученого, данное открытие позволит по-новому взглянуть на роль, которую играют тропики в развитии цветковых растений.