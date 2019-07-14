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Россияне тратят на еду половину доходов

14.07.2019 11:17
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Россияне тратят на еду половину доходов

Специалисты Сбербанка России опубликовали очередной ежеквартальный опрос "Потребительский индекс Иванова", согласно которому, наибольшая сумма расходов россиян приходится на продукты питания.

Так, согласно проведенному аналитиками Банк исследованию, во втором квартале текущего года расходы граждан России на питание составили порядка 38,9% от получаемого дохода, в то время как за аналогичный период 2018 года россияне тратили на продукты около 38,2% дохода.

При этом эксперты отмечают, что такая тенденция сохранится до тех пор, пока реальные располагаемые доходы населения не начнут показывать существенный рост, пишет РБК.

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