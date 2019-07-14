Эксперты назвали наиболее частые жалобы российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала о том, какие жалобы наиболее часто российские туристы предъявляют к туроператорам.

Так, согласно информации, полученной от специалистов туристической отрасли, Осипова выделила две проблемы, которые вызывают наиболее частые жалобы туристов. Это задержка или перенос авиарейсов и смена отеля. При этом она отметила, что туроператоры предупреждают клиентов о том, что такие ситуации могут произойти, особенно в так называемый "высокий сезон". Тем не менее жалобы по этим двум пунктам поступают от туристов постоянно.

Также, недовольство туристов вызывают плохое обслуживание, что в первую очередь относится к отечественным отелям и гостиницам, и недостаточное разнообразие питания, которое российские туристы получают, в основном, в турецких отелях эконом-класса, причем претензий к качеству еды в данных ситуациях не предъявляется, пишет РИА Новости.