В Раде рассказали о последствиях блокады Крыма

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев рассказал, к каким последствиям для страны привела блокада Крымского полуострова. По его словам, введение социальной, экономической и транспортной блокады способствовало тому, что жители Крыма отвернулись от властей Украины. Своими действиями власти Киева, фактически, оттолкнули от себя людей, которые перестали считать себя украинцами. Мураев подчеркнул, что для самой Украины такая блокада является крайне невыгодной. При этом депутат отметил, что снятие блокады, будет первым шагом к установлению мира и может привести к возвращению в состав Украины как территорий на Востоке страны, так и Крымского полуострова, пишет РИА Крым.