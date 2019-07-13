Экс-глава СБУ оценил масштаб российских военных учений в Крыму

В прямом эфире телепрограммы «Право на власть» на украинском телеканале «1+1» прежний председатель Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, являющейся сейчас лидером украинской партии «Сила и честь» рассчитал значение и размер учений, проводимых российскими военнослужащими в Крыму. Украинский военнослужащий сообщил, что в Крыму высадились две тысячи десантников впервые за две тысячи девятнадцатый год, а также сорок военных летательных аппаратов Ил-76. Отметим, что высадка военных произошла на маленькой высоте в условиях сложного рельефа, что является ответом Российской Федерации о хорошей подготовке после военных учений на берегу Черного моря, в которых приняли участие девятнадцать стран НАТО в том числе Украина, сообщает РБК.