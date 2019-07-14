Утвержден календарь выходных дней на 2020 год

На официальной странице Правительства РФ в социальной сети ВКонтакте появилась информация о переносе выходных дней в 2020 году. Так, согласно решению, утвержденному Правительством, в следующем году россияне будут отдыхать по следующему графику: новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января; с 22 по 24 февраля россияне будут праздновать День защитника Отечества; праздничные выходные дни, посвященные Международному женскому дню продлятся с 7 по 9 марта; в мае нерабочими станут дни с 1 по 5 (День весны и труда) и с 9 по 11 (День Победы); выходные, в честь Дня России продлятся с 12 по 14 июня, а 4 ноября россияне отметят День народного единства, пишет РИА Новости.