Роструд назвал допустимый возраст начала работы

Роструд сообщил, что несовершеннолетние дети 16 лет имеют право заключать трудовые договора.

Однако работа в игорном бизнесе и ночных клубах запрещена до наступления совершеннолетия.

Отмечается, что играть в театре человек может с любого возраста, а участвовать в концертах – с 14 лет.

Несовершеннолетним запрещается устанавливать испытательный срок. Также их рабочая неделя не должна превышать 35 часов и для них предусмотрен сокращенный рабочий день, сообщает «Газета.ru».