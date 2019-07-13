Государство поможет семьям с низким доходом

Стало известно, что российское правительство одобрило законопроект, по которому семьям с низким доходом будут повышены выплаты на детей.

Для получения подобных выплат средний доход на семью не должен превышать двух прожиточных минимумов.

Отмечается, что выплаты на детей коснуться первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Ранее Дмитрий Медведев объявил, что объем выплаты составит около 10 тысяч рублей на одного ребенка, передает «Газета.ru».