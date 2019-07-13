Государство поможет семьям с низким доходом
13.07.2019 13:50
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Стало известно, что российское правительство одобрило законопроект, по которому семьям с низким доходом будут повышены выплаты на детей.
Для получения подобных выплат средний доход на семью не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Отмечается, что выплаты на детей коснуться первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Ранее Дмитрий Медведев объявил, что объем выплаты составит около 10 тысяч рублей на одного ребенка, передает «Газета.ru».
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