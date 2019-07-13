Бывший капитан «Зенита» вернулся в футбол
13.07.2019 13:35
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На портале санкт-петербургского «Зенита» появилась информация о том, что Александр Анюков свою карьеру продолжит в самарских «Крыльях Советов».
Защитник до конца сезона-2019/2020 подписал контракт, хотя летом футболист решил уйти с поля и заняться тренерской деятельностью в качестве помощника в линии обороны наставнику «Зенита» Сергею Семаку. Однако теперь футболист будет возобновлять свою игровую карьеру, «Lenta.ru».
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