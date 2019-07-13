Определена норма здорового сна

О норме здорового сна рассказал врач-сомнолог Александр Пальман.

Он утверждает, что количество часов, требуемых для полноценного отдыха, индивидуально для каждого человека. В среднем, норма сна составляет семь-восемь часов, однако, могут быть генетически заложенные отличия. Например, некоторым людям необходимо потратить меньшее количество часов сна, чтобы полноценно восстановиться после светового дня, а другим –большее количество часов, чем у среднестатистического человека.

По словам Пальмана, если человек не успеет высыпаться за то время, которое обычно ему хватает для восстановления, ему стоит обратиться к специалисту, так как этот симптом может свидетельствовать о гиперсомнии, синдроме обструктивного апноэ сна, а также быть связан с другими физическими или психологическими причинами.

Кроме того, недосып в будние дни можно компенсировать более продолжительным сном в выходные, но при этом нехватка сна все равно будет негативно сказываться на состоянии человека, его активности и энергии в период бодрствования, пишет «Lenta.ru».