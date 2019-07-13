Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд из-за утечки информации

Американский новостной сайт Reuters опубликовал сообщение о том, что федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов Америки подтвердила выплату Facebook штрафа в размере пяти миллиардов долларов американским властям в связи с утечкой личной информации пользователей. Известно, власти США ввели и другие санкции по отношению к Facebook. Отметим, что как только министр юстиции Соединенных Штатов Америки подпишет соглашение, пять миллиардов долларов станет самым большим штрафом в истории Facebook, сообщает Коммерсантъ.