Итальянское издательство ANSA опубликовало информацию о том, что за смерть журналиста из Италии Андреа Роккелли, произошедшую в Донбассе, военнослужащего из Украины Виталия Маркива итальянский суд приговорил к двадцати четырем годам лишения свободы. Известно, что Виталий Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии был задержан первого июля этого года в итальянском городе Болонье. Напомним, что итальянский репортер Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов попали под обстрел из минометов в Донецкой Народной Республике в две тысячи четырнадцатом году и были убиты. Чуть позже прояснилось, что репортер и переводчик были убиты не случайно, после чего начались поиски преступников, завершившиеся этим летом, сообщает Россия РТ.