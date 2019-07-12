Клюев поведал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Журнал «МК» взяли интервью у артиста Малого театра Бориса Клюева, где тот поведал о секретных корпоративах грузинского эстрадного артиста Вахтанга Кикабидзе в Российской Федерации. Со слов российского актера, Вахтанг довольно много зарабатывает на корпоративах в РФ. Клюев также отметил, что свою популярность Кикабидзе заработал в России, аргументируя это тем , что в Грузии он был обычным музыкантом, а в России публика его признала выдающимся. Напомним, что Кикабидзе Вахтанг отказался выступать на российской сцене в две тысячи восьмом году, после военных действий на территории Южной Осетии и признания Российской Федерацией независимости Осетии и Абхазии, сообщает РИА Новости.