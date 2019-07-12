ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита

На официальной странице Центрального банка Российской Федерации опубликовано сообщение о том, что Центральный банк РФ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита. Причиной аннулирования лицензии оказалось заявление совладельцев банка о ликвидации кредитной компании на добровольном основании. Национальный банк взаимного кредита больше не предоставляет кредитные услуги и концепции страхования вкладов. Известно, что банк был создан в одна тысяча девятьсот девяносто пятом году и располагается на 365-ом месте в рейтинге на сайте «Интерфакс» по финансовым меркам в банковской системе Российской Федерации, сообщает Коммерсантъ.ру