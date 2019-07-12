Суд задержал замглавы ПФР по делу о взятке

Журналист из Басманного суда города Москвы сообщил о том, что двенадцатого июля был задержан заместитель председателя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, в связи с получением взятки в особо крупном размере при посредничестве с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент». Отметим, что с 2017 по 2019 год обвиняемый получил около четырех с половиной миллионов рублей с указанной организации. Судья Москвы Наталия Дударь приняла прошение следователя по делу и направила Алексея Иванова в следственный изолятор до девятого сентября. Подсудимый не отрицает своей вины, однако, принося свои извинения просит не лишать его свободы. Известно, что бывшему заместителю главы ПФР пятьдесят девять лет, на посту зампреда он с 2017 года и в его обязанности входило курирование по вопросам в сфере информационных технологий Пенсионного фонда России, сообщает РИА Новости.