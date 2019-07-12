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Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора "Рустави 2»

12.07.2019 19:50
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Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора "Рустави 2»

По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.

Виноделы с плакатами, на которых были надписи «Гварамия, уходи!» стояли на дороге возле Гомборского перевала. Митинг виноделов спровоцирован выпуском на грузинском телеканале передачи, в которой Ника Гварамия в прямом эфире неуважительно высказался о возможных санкциях на ввоз в Российскую Федерацию грузинского вина и минеральной воды, сказав, что ему «плевать» на экспорт Грузии и на виноделов в целом.

Напомним, что грузинский телеканал «Рустави 2» привлек к себе внимание седьмого июля, после того как один из телеведущих телеканала, журналист Георгий Габуния начал программу с оскорбления в адрес российского президента Владимира Путина, что вызвало массовые митинги среди грузинского народа с требованиями уволить с телеканала Нику Гварамия и Георгия Габуния. Канал в свою очередь не стал извиняться перед главой российского государства, однако отстранил ведущего новостей Георгия Габуния на два месяца от рабочих обязанностей, сообщает РИА Новости.

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