Украинский телеведущий оставил нелестное видеообращение к Путину

На личной странице в соцсети Facebook, украинский телеведущий новостной программы Артем Овдиенко оставил президенту России Владимиру Путину видеообращение.

Ведущий новостей начал монолог с нецензурных оскорблений в адрес российского лидера, заявив о желании скорой смерти президента. Овдиенко, упомянув все последние невзгоды, случившиеся в России, задал Путину вопрос: «Чего ты к нам лезешь?».

Известно, что видеоролик записан в студии, тем не менее на фоне студийной комнаты не было логотипа канала. В названии видеообрашения журналист написал: «как выбить у руководства отпуск за свой счет», сообщает Лента.ру