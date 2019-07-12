Bloomberg: Кремль хочет провести реформу для сохранения Путина у власти

Агентство Bloomberg оповещает о том, что кремль хочет провести парламентское преобразование, суть которого заключается в том, чтобы оставить нынешнего президента Российской Федерации Владимира Путина у власти после окончания президентского срока в две тысячи двадцать четвертом году.

Со слов источника, консультанты и секретари Путина сейчас разрабатывают план для воплощения реформы в жизнь, для чего российскому лидеру понадобится контролировать Государственную думу.

Известно, что преобразование введут во время следующей парламентской избирательной кампании в две тысячи двадцать первом году, которое приведет к абсолютному контролю над Государственной думой за три года до окончания президентского срока, сообщает Ведомости.