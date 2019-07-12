Медведев поделился впечатлением от дорог в Ставрополе

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время своей рабочей командировки в Ставрополье пообщался с местными жителями. Он рассказал о своих впечатлениях относительно нового микрорайона «Российский» и от местных дорог.

Медведев подчеркнул, что в Ставропольском крае неплохие дороги. Также он порадовался, что за последние годы регион преобразился. Премьер-министр надеется, что эти изменения коснутся и других районов страны.

Помимо этого политик спросил у населения об условиях жизни и развитии инфраструктуры. Горожане ответили, что в Ставрополе есть много школ, детских садов и детских площадок, а также хорошее состояние дорог, передают РИА Новости.