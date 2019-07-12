Какие технологии могут помочь людям жить на Луне?

Чтобы отметить 50-ю годовщину высадки Аполлона-11 на Луну, 20 студентам была поставлена ​​задача создать прототипы, которые могли бы помочь людям жить на земном спутнике. Швейцарские и другие европейские команды объединили робототехнику и креативное мышление, чтобы придумать свой футуристический дизайн.

Проект Igluna поставил студентам задачу создания потенциальной среды обитания на Луне. Они должны были найти решения проблем жизни в экстремальных условиях, таких как поддержание энергоснабжения, выращивание продуктов питания и забота о здоровье астронавтов. Чтобы испытать свои прототипы в самых близких условиях, студенты установили их в леднике, высоко над швейцарским городом Церматт. Это позволило им увидеть, как их системы будут функционировать в холод и на высоте.

Команда из федерального института технологии ETH Zurich создала прототип робота - манипулятора , который может быть запрограммирован , чтобы вырезать блоки из льда и встраивать их в стену, создавая рамки жизненного пространства для людей. Рука может быть оснащена различными инструментами, такими как бензопила или захватное устройство.

Для этих студентов жизнь на Луне может быть скорее мечтой, чем реальностью, но их идеи также имеют практическое применение для жизни на Земле. Например, роботизированная рука может использоваться на строительных площадках для выполнения опасных, сложных или просто утомительных задач, пишет SwissInfo.

Проект осуществлялся при участии Швейцарского космического центра, чтобы стимулировать исследования технологий, необходимых для космических полетов.