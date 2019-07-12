Запуск «Протона-М» перенесен на сутки

Старт ракеты «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» было решено перенести на сутки, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение «Роскосмоса». В сообщении говорится, что соответствующее решение был принято государственной комиссией. Пуск перенесли на тринадцатое июля.

Напомним также, что до этого сообщалось о замечаниях, которые специалисты обозначили относительно состояния ракеты. В данный момент от изготовителя ждут техрешения для устранения проблем. В субботу будет сделан окончательный вывод о возможном запуске ракеты.