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Запуск «Протона-М» перенесен на сутки

12.07.2019 10:09
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Запуск «Протона-М» перенесен на сутки

Старт ракеты «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» было решено перенести на сутки, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение «Роскосмоса». В сообщении говорится, что соответствующее решение был принято государственной комиссией. Пуск перенесли на тринадцатое июля.

Напомним также, что до этого сообщалось о замечаниях, которые специалисты обозначили относительно состояния ракеты. В данный момент от изготовителя ждут техрешения для устранения проблем. В субботу будет сделан окончательный вывод о возможном запуске ракеты.

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