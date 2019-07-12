Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию

Согласно полученным данным по результатам опроса фонда «Общественное мнение» каждый второй россиянин считает, что на сегодняшний день приезжать в Грузию опасно. Однако большая часть опрошенных говорят о том, что подавляющая часть грузин отлично относятся к туристам из РФ.

Отмечается, что подавляющая часть граждан России знает о произошедших волнениях в Грузии, а также о запрете авиасообщений с этой страной, или же слышала что-то подобное. Почти треть опрошенных ответили, что никогда об этом не слышали.

6–7 июля социологи провели опрос среди 1,5 тысячи россиян в 104 городах, в 53 регионах России, передают «Известия».