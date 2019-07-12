Президент Грузии прокомментировала нежелание Путина вводить санкции

После того, как российский лидер Владимир Путин заявил о нежелании вводить антигрузинские санкции, глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила о надежде на «улучшение градуса отношений» между двумя странами. Как передает ТАСС, грузинский лидер также сообщила, что в данный момент власти страны планируют занять выжидательную позицию – для того, чтобы узнать «какова реальность». Добавив, что антисанкционные заявления лучше, чем угрозы.