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Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

12.07.2019 15:39
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Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

По обвинению в получении взятки в особо крупных размерах был арестован заместитель руководителя ПФР Алексей Иванов.

Судья Басманного суда Москвы Наталия Дударь отправила замглаву Пенсионного фонда России в СИЗО до 9 сентября, удовлетворив ходатайство следователя.

Иванов заявил, что он готов сотрудничать с правоохранительными органами. Также он подчеркнул, что раскаивается в содеянном.

Отмечается, что следователь, без объяснения причины, настаивает на заключении в «Лефортово», однако прокурор требует посадить Иванова под домашний арест.

Меру пресечения замглаве ПФР суд назначит позднее, пишет РИА Новости.

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Заместитель главы Пенсионного фонда Алексей Иванов был задержан
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