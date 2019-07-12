Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

По обвинению в получении взятки в особо крупных размерах был арестован заместитель руководителя ПФР Алексей Иванов.

Судья Басманного суда Москвы Наталия Дударь отправила замглаву Пенсионного фонда России в СИЗО до 9 сентября, удовлетворив ходатайство следователя.

Иванов заявил, что он готов сотрудничать с правоохранительными органами. Также он подчеркнул, что раскаивается в содеянном.

Отмечается, что следователь, без объяснения причины, настаивает на заключении в «Лефортово», однако прокурор требует посадить Иванова под домашний арест.

Меру пресечения замглаве ПФР суд назначит позднее, пишет РИА Новости.