Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
По обвинению в получении взятки в особо крупных размерах был арестован заместитель руководителя ПФР Алексей Иванов.
Судья Басманного суда Москвы Наталия Дударь отправила замглаву Пенсионного фонда России в СИЗО до 9 сентября, удовлетворив ходатайство следователя.
Иванов заявил, что он готов сотрудничать с правоохранительными органами. Также он подчеркнул, что раскаивается в содеянном.
Отмечается, что следователь, без объяснения причины, настаивает на заключении в «Лефортово», однако прокурор требует посадить Иванова под домашний арест.
Меру пресечения замглаве ПФР суд назначит позднее, пишет РИА Новости.
Написать комментарий