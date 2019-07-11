Заместитель главы Пенсионного фонда Алексей Иванов был задержан

Полиция задержала замглавы ПФР Алексея Иванова по подозрению во взяточничестве, поэтому 10 июля были проведены следственные мероприятия с зампредправления фонда.

По информации источника «Ведомостей», против Иванова открыли по факту взятки уголовное дело. Он также рассказал, что еще задержали работника IT-компании «Техносерв» Алексея Копейкина. Его обвиняют в даче взятки. Вероятно, следствие связано с контрактами предыдущих лет на поставку оборудования.

Отмечается, что полиция и правда арестовала Копейкина на двое суток, а также изъяла все соответствующие документы в «Техносерве».

Руководитель ПФР Антон Дроздов подтвердил, что Иванова задержали. Представитель фонда добавил, что организация оказывает полиции необходимое содействие. На данный момент, говорит он, ПФР функционирует в штатном режиме. Других разъяснений представитель не предоставил, пишут «Ведомости».