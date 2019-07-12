В Судане предотвращена попытка госпереворота

В Судане была совершена попытка государственного переворота, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение местного телевидения, ссылающегося на суданский Переходный военный совет. «Попытка предотвращена», — говорится в сообщении. Других подробностей СМИ не сообщают. Также не называются имена зачинщиков и участников. При этом, как напоминается, между военными и оппозицией состоялись переговоры, в ходе которых речь шла о выходе из политического кризиса и о составе суверенного совета. Была достигнута договоренность: руководство данной структурой будут брать по очереди военнослужащие и гражданские.