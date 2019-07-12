В Совфеде считают, что Запад ведет «моральную войну» против России

Члены Совета Федерации считают, что Запад придерживается политики «моральной войны» против России, пишет «Коммерсант». В частности, по их словам, речь идет о провокациях, которые планируются тщательным образом. Один из примеров такой «войны» - это сегодняшние обострившиеся отношения России и Грузии. Или, например, попытка дискредитировать РПЦ. Депутат Государственной думы Андрей Климов убежден, что некоторые события, происходящие в других странах, в итоге оказываются «звеньями одной цепи».