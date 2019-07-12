Google прослушивает своих пользователей

Пользователи сети обсуждают скандал, связанный с прослушкой Google своих пользователей. Как передает ТАСС, в этом признался работник компании Дэвид Монсис, заявивший, что корпорация вес время прослушивает голосовые команды пользователей. В частности, речь идет о смарт-динамике Google Home или приложении Google Assistant. По признаниям Монсиса, эксперты «Гугла» работают с голосами пользователей по всему миру. Они распознают речь и в дальнейшем совершенствуют сервис. Однако, как подчеркивается, информация, связанная с фамилиями и именами пользователей, остается неизвестной.