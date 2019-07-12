Американский конгресс одобрил поправку о санкциях против российского госдолга

Вашингтон продолжает вводить меры, направленные на ограничение взаимодействия с РФ. В этот раз члены палаты представителей конгресса США решили одобрить изменения к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год, в которой речь идет о введении санкций против суверенного долга Российской Федерации, информирует РИА Новости со ссылкой на трансляцию ТК C-Span. Сообщается, что авторами документа выступили калифорнийские демократы Брэдли Шерман и Максин Уотерс. Они подчеркнули, что данная поправка вводит «настоящие, серьезные санкции». При этом, по словам конгрессменов, они могут быть сняты, если будет доказано невмешательство Москвы в выборы президента США. Реакция Москвы на этот шаг Вашингтона пока неизвестна.