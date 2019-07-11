В результате обстрела ВСУ в донецком Луково повреждена школа

В результате обстрела со стороны украинских силовиков по территории ДНР было повреждено здание школы на юге региона. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от собеседника из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. По его словам, обстрел произошел в 03:40. ВСУ обстреляли населенный пункт Луково, снаряды попали в школу и в хозпостройку. Также, по первым данным, было повреждено здание, где располагается компания по производству масла. В общей сложности было выпущено 12 снарядов калибром 122 мм. Это не первые действия со стороны украинских силовиков, в результате которых разрушаются здания и жилые дома ДНР и ЛНР.