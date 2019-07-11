Неизвестные попытались проникнуть на ядерный исследовательский объект в США

Два человека попытались проникнуть на территорию научно-исследовательского центра с ядерным реактором Vallecitos. Объект расположен примерно в 48 км (30 милях) к востоку от Сан-Франциско (штат Калифорния, Соединенные Штаты), передает ren.tv .

Неизвестные перелезли через ограждение, окружающее закрытый объект, на котором используется высокообогащенный уран, но попытались убежать, после того как увидели приближающихся к ним охранников .

Уточняется, что нарушители не смогли перелезть через второе ограждение и проникнуть в служебное помещение, они были задержаны сотрудниками охраны.