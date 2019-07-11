В Совфеде выразили сочувствие Зеленскому в связи с идеей переименовать Россию

В Совфеде прокомментировали сообщения о том, что в команде Зеленского предлагают переименовать Россию в Московию, а национальный язык в «российский». Как передает РИА Новости, по словам члена комитета СФ Франца Клинцевича, ему жаль главу Украины, которому предложили эту «откровенную чушь», автором которой является советник главы государства Никита Потураев.

«Можно только посочувствовать Зеленскому», — заявил Клинцевич. Добавив, что с такими советниками Зеленский «кашу не сварит».

Клинцевич также рассказал, что очень смеялся, услышав, что в штабе Зеленского предлагают переименовать Россию и национальный государственный язык страны.