Зеленский заявил что не допустит федерализации Украины

На официальном сайте офиса президента Украины опубликована информация о том, что сегодня в Киеве во время пресс-конференции с премьер-министром Молдавии Майей Санду Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни в коем случае не допустит федерализации Украины. В ходе разговора Зеленский отметил, что и дальше Молдове будет предоставлена абсолютная поддержка в сохранении территориального единства, а также помощь в урегулировании приднестровского вопроса. Молдову и Украину объединяет общее желание избавиться от российских войск на их территориях, не допуская федерализации стран сообщает ТАСС.