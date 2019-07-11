В янтаре обнаружили древнюю птицу с необычайно длинным пальцем

Неожиданную находку обнаружил в долине Хукавнг в Мьянме местный торговец янтарем. В плену застывшего куска смолы оказалась нога древней птицы с необычайно длинным средним пальцем. Палеонтологи определяют возраст находки порядка 99 миллионов лет и соотносят ее к новому виду древней птицы.

Небольшая птичка, получившая название Elektorornis chenguangi, отличалась от всех других, вымерших или живых своей задней конечностью. Исследователи отмечают, что третий палец на ноге у этой птицы был длиннее ее голени.

«Я была очень удивлена, когда увидела янтарь. Это показывает, что древние птицы были гораздо разнообразнее, чем мы думали. У них было много разных особенностей, чтобы приспособиться к окружающей среде», – сообщила палеонтолог Лида Син из Китайского геологического университета в Пекине

Некоторые исследователи изначально думали, что это ящерица, потому что у ящериц, как правило, длинные пальцы. Но, как и у большинства птиц, у этой птицы на ноге было четыре пальца, а у ящериц их пять.

Исследователи полагают, что необычно длинный палец принадлежал небольшой древесной птице (меньше воробья), которая, вероятно, вымерла вместе с динозаврами, около 66 миллионов лет назад. Сегодня больше нет ничего подобного, отмечают исследователи.

Изучив янтарь с помощью микрокомпьютерной томографии и восстанавливая древнюю стопу, исследователи обнаружили, что третий палец птицы был на 41% длиннее, чем второй, и на 20% длиннее кости голени.

Сравнивая соотношения длин пальцев находки с соотношениями длин пальцев у 20 вымерших птиц и 62 живых птиц, авторы не нашли совпадений.

Что еще более странно, такие пропорции не встречаются ни у одного другого вида животных.

Мягкие ткани, найденные на лапке птицы, также не имеют аналогов. Нитчатые структуры имеют странные распределения и размеры, которые исследователи не могли сопоставить ни с какими другими.

Тем не менее, поскольку эти структуры намного длиннее и прочнее в основании большого пальца, авторы считают, что они могут представлять собой чувствительные участки, способные ощущать потенциальную пищу, пишет sciencealert.com.