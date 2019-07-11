Путин уволил губернатора Севастополя

На официальном сайте Кремля опубликована информация о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин отстранил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и на его место учредил нового главу города Михаила Развожаева. Отметим, что Дмитрий Овсянников был главой администрации Севастополя с 2016 года, ранее он являлся замминистра промышленности и торговли Российской Федерации. Известно, что во время избирательной кампании за Овсянникова проголосовало 71% жителей города, но после победы на выборах рейтинг экс-губернатора начал стремительно падать в связи с многочисленными конфликтами с местными предпринимателями, чиновниками и «народным мэром» Севастополя Алексеем Чалым, а также из-за неудачных решений в земельно-имущественной и сельскохозяйственной сферах, что привело его к увольнению, сообщает РБК.