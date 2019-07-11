Минтруд хочет увеличить прожиточный минимум на 4%

10 июля на официальной странице министерства труда опубликован проект приказа ведомства, в котором говорится о том, что по завершению второго квартала 2019 года, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации намеревается повысить прожиточный минимум среднестатистического россиянина на 4,1%.

"Проектом постановления предполагается обозначить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на человека в количестве 11185 рублей, для трудоспособного населения - 12130 рублей, для пенсионеров - 9236 рублей и для несовершеннолетнего населения России - 11004 рублей", - сообщается в публикации.

Исходя из вышесказанного, прожиточный минимум в отличие от первого квартала две тысячи девятнадцатого года, выше на 4,1% в среднем, сообщает Интерфакс.