Если бы Москва ввела ограничения в отношении Грузии, то Грузии потеряла бы полтора миллиарда долларов, заявила министр экономики Грузии Натия Турнава. Следом она уведомила об убытке в размере шестисот миллионов долларов при условии прекращения денежных переводов и других банковских международных операций. Помимо того, Грузия понесла бы огромные потери в размере трехсот миллионов долларов в случае прекращения экспорта алкогольной продукции и воды в Россию, уведомляет министр экономики. Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выступил против введения ограничений в отношении Грузии, сообщает Россия РТ.