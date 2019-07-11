Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Из исследования организации «Ромир» следует, что в июне граждане России тратили в продуктовых магазинах в среднем на три рубля больше, чем в предыдущем месяце. Рядовая квитанция среднестатистического покупателя на сегодняшний день составляет пятьсот пятьдесят шесть рублей. А в гипермаркетах столицы величина среднего чека за июнь увеличилась на два с половиной процента по сравнению с предыдущим месяцем. Председатель «Ромира» считает, что увеличение среднего чека в разгар лета говорит о том, что граждане Российской Федерации продолжают экономить, сообщает Российская Газета.