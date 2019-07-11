Сладкие напитки могут увеличить риск развития рака

Если вы думали, что употребление апельсинового сока из пакета - это здоровый способ начать свой день, подумайте еще раз.

Согласно новому исследованию, употребление большого количества сладких напитков каждый день, будь то фруктовый сок или газированная вода, связано с повышенным риском развития рака. Это не означает, что вам нужно избегать употребления любимых сладких напитков на протяжении всей жизни - как говорится, все в меру - но это исследование действительно напоминает, что вы должны следить за потреблением сахара.

«Когда группа сладких напитков была разделена на 100% фруктовые соки и другие сладкие напитки, потребление обоих типов напитков было связано с более высоким риском общего рака», - пишут авторы исследования.

Так, исследователи из французского Национального института здоровья изучали диеты более 100 000 здоровых людей во Франции на протяжении девяти лет. Среднее потребление сладких напитков, определяемое как напиток с содержанием сахара более 5%, по всем участникам составило около 93 миллилитров. У тех, кто выпивал на 100 миллилитров больше, чем этот показатель каждый день, было обнаружено увеличение риска развития какой-либо формы рака на 18% и увеличение риска развития рака молочной железы у женщин на 22%.

Связь между сладкими напитками и риском развития рака может быть объяснена их влиянием на ожирение, высоким гипогликемическим индексом напитков или добавками, входящими в их состав. Тем не менее, исследование не выявило причинно-следственной связи между сладкими напитками и раком, то есть они не могли однозначно сказать, что сахарные напитки вызывают рак. Как и в любом эпидемиологическом исследовании, здесь могут быть задействованы многие переменные и факторы, пишет IFLScience.

«Хотя это исследование не дает однозначного причинно-следственного ответа о сахаре и раке, оно добавляет общую картину важности нынешнего стремления снизить потребление сахара», - прокомментировала д-р Амелия Лэйк, читатель отдела общественного здравоохранения в университете Тиссайда, которая не участвовала в исследовании. «Из совокупности фактов избыточного потребления сахара и различных результатов для здоровья ясно видно, что сокращение количества сахара в нашем рационе чрезвычайно важно».