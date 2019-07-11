Размер экрана имеет значение при чтении новостей на смартфонах

Несмотря на то, что мобильные технологии облегчают возможность получения новостей для большого числа граждан практически в любое время и в любом месте, уменьшенный размер экрана означает, что потребители новостей могут быть менее внимательны и вовлечены в то, что они просматривают. Такие данные приводятся в новом исследовании специалистов Университета Мичигана (UM).

Во время исследования участники смотрели программу новостей на мониторе компьютера, используя рандомизированную выборку из семи новостей, как международных, так и внутренних. Истории варьировались по тематике: от пожара в Перу до парада в честь Дня труда и американского человека, изготавливающего волынки.

Размер видео варьировался от примерно 13 дюймов в ширину до всего 5 дюймов в ширину. Результаты анализа поведения участников показали, что они имели меньшую реакцию и пониженную внимательность при просмотре новостей на меньшем экране.

На основании полученных результатов исследования ученые сделали вывод, что технология сотового телефона может оказывать как мобилизующее, так и демобилизующее воздействие на человека, пишет XinhuaNews.