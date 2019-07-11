Суд Евросоюза снял санкции с Януковича

Санкции против украинского экс-президента Виктора Януковича и его команды по решению суда Евросоюза были отменены.

Помимо Януковича, ограничения были сняты и с его сына Александра. Также ограничения были отменены по отношению к Александру Клименко, Сергею Арбузову, Виктору Пшонкину, Артему Пшонкину и Андрею Клюеву.

Однако еще с 12 экс-чиновников санкции по-прежнему не сняты.

После того, как Владимир Зеленский победил на выборах, Виктор Янукович объявил, что хочет вернуться на родину, пишут «Известия».