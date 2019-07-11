Кличко обсудил с Зеленским отставку

Издание «112 Украина» сообщило, что Виталий Кличко ответил на слухи о возможном уходе с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

По словам мэра, вчера у него была встреча с украинским главой Владимиром Зеленским.

По словам Кличко, у властей Украины имеются планы касательно переназначения председателя КГГА.

Дифференциация полномочий, по мнению политика, приведет к разрушению самоуправления. Также он добавил, что если правительство все же назначит другого председателя, то киевский мэр будет выполнять лишь «декоративную функцию».

Ранее стало известно, что генеральный директор телеканала «1+1» возможно займет место Кличко, пишет «Газета.ru».